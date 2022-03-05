Медина: «Волнуюсь, но я уверен в своих силах»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина поделился ожиданиями от своей первой игры на «Вэб Арене».

«Стадион мне очень понравился. Я с удовольствием прошелся по газону, но совсем другое дело — выйти сюда на поле во время игры, — цитирует Медину пресс-служба ЦСКА.

Также парагваец отметил, испытываемое им волнение. Но при этом футболист заявил, что уверен в собственных силах.

Медина перешел в ЦСКА в январе нынешнего года из американского клуба «Нью-Йорк Сити». В текущем сезоне Тинькофф РПЛ полузащитник провел один матч, в котором результативными действиями не отличился.

Напомним, что сегодня, 5 марта, ЦСКА у себя дома примет «Нижний Новгород». Начало встречи — 19:00 по московскому времени.