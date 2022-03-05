Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Нижнем Новгородом».

«Я ещё не считаю их фаворитами. За новыми ребятами из ЦСКА нужно наблюдать ещё. Футболисты они хорошие и интересные. Нагрузка идёт пока в основном на Карраскаля и Языджи, это может сыграть злую шутку. Сейчас их захвалили, на них надеются, как на спасителей отечества, они это чувствуют. Они чувствуют себя лучшими в этой команде, хотя это действительно так, это нельзя отрицать. Это игроки высокого уровня. Говорить о несыгранности, когда приходят новички, не стоит. Все футболисты говорят на одном языке - на футбольном. Неважно откуда ты и какой национальности, вышел на поле и сразу всё понял. Эти игроки понимают, как нужно давать пас, как нужно принимать этот пас. Когда такие игроки приходят в команду, сразу становится ясно, кто на что способен.

Сейчас они являются для ЦСКА лакмусовой бумажкой. Пришли два игрока, а другие что из себя представляют? Они были серыми мышами, на которых никто и не посмотрит. А на этих игроков будут смотреть, на то, как они играют. Это искусство. А игроки ЦСКА до этого ничего из себя не представляли, противно было смотреть, не на кого было глаз положить. А теперь есть. Но пока мы видели их только в двух официальных матчах. Поэтому пока фаворитами ещё ЦСКА не назову. Каждую игру «армейцам» нужно доказывать, что они фавориты. Как только новички расслабятся, они станут никакими - такими же, как и наши. Этого я опасаюсь», - сказал Пономарёв.