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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фукс не планирует покидать ЦСКА

05 Марта 2022 • 16:04 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Нижний Новгород
1.40 4.60 9.00
Через 1 ч. 39 мин.

Агент защитника московского ЦСКА Бруну Фукса, Стефано Кастанья, заявил, что бразилец не собирается уходить из клуба на фоне массового отъезда легионеров из РПЛ.

«Нет-нет, не собирается. У Бруно все в порядке, он остается в ЦСКА», — цитирует Кастанью «РБ Спорт»

В нынешнем сезоне Фукс провел в составе армейцев три матча, в которых отметиться результативными действия не сумел.

Напомним, что защитник перешел в ЦСКА летом 2020 года из клуба «Интернасьонал». С тех пор бразилец провел в составе армейцев всего четыре игры, в которых ему отличиться не удалось.

Бразилец регулярно вызывается в национальную сборную, в составе которой стал олимпийским чемпионом Токио. 

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ЦСКА Москва Бруно Фукс
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