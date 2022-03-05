Фукс не планирует покидать ЦСКА

Агент защитника московского ЦСКА Бруну Фукса, Стефано Кастанья, заявил, что бразилец не собирается уходить из клуба на фоне массового отъезда легионеров из РПЛ.

«Нет-нет, не собирается. У Бруно все в порядке, он остается в ЦСКА», — цитирует Кастанью «РБ Спорт»

В нынешнем сезоне Фукс провел в составе армейцев три матча, в которых отметиться результативными действия не сумел.

Напомним, что защитник перешел в ЦСКА летом 2020 года из клуба «Интернасьонал». С тех пор бразилец провел в составе армейцев всего четыре игры, в которых ему отличиться не удалось.

Бразилец регулярно вызывается в национальную сборную, в составе которой стал олимпийским чемпионом Токио.