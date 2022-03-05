Бузникин отказался комментировать уход Классона

Руководитель селекционного отдела «Краснодара» Максим Бузникин отказался комментировать уход из команды шведского легионера Виктора Классона, отметив лишь игровые качества футболиста.

«Ничего не могу сказать, кроме того, что это классный футболист. Нас попросили воздержаться от комментариев, — цитирует Бузникина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Классон провел за «Краснодар» 18 матчей, забив 3 мяча. Также полузащитник с 2012 года выступает за сборную Швеции, в футболке которой провел 55 матчей и забил 11 голов.

Портал Transfermarkt оценивает шведского футболиста в 9 миллионов евро.