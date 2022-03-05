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Семак высказался о состоянии футболистов «Зенита»

05 Марта 2022 • 14:04 Комментировать
Крылья Советов
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Арсенал Тула
Через 22 ч. 23 мин.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмах своих подопечных.

«К сожалению, Одоевский выбыл на какое-то время из-за разрыва связок», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Также специалист рассказал о физическом состоянии других своих подопечных. Стало известно, что Клаудиньо испытывает некоторый дискомфорт, а Вендел и Далер Кузяев проводят индивидуальные тренировки. 

Кроме того, Семак отметил всю сложность выхода на поле после длительной зимней паузы, заявив, что очень тяжело готовиться к играм в столь плотном режиме. 

«Зенит» лидирует в текущем сезоне Тинькофф РПЛ — отрыв от, преследующего питерцев московского «Динамо», составляет два очка.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Даниил Одоевский
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