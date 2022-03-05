Семак высказался о состоянии футболистов «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о травмах своих подопечных.

«К сожалению, Одоевский выбыл на какое-то время из-за разрыва связок», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

Также специалист рассказал о физическом состоянии других своих подопечных. Стало известно, что Клаудиньо испытывает некоторый дискомфорт, а Вендел и Далер Кузяев проводят индивидуальные тренировки.

Кроме того, Семак отметил всю сложность выхода на поле после длительной зимней паузы, заявив, что очень тяжело готовиться к играм в столь плотном режиме.

«Зенит» лидирует в текущем сезоне Тинькофф РПЛ — отрыв от, преследующего питерцев московского «Динамо», составляет два очка.