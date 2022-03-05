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Классон ушел из «Краснодара»

05 Марта 2022 • 13:28 Комментировать

Шведский полузащитник «Краснодара» Виктор Классон расторг контракт с «Краснодаром». Об этом сообщили в пресс-службе российского клуба.

Классон пришел в «Краснодар» в 2017 году. Ранее он выступал в составе «Эльфсборга».

В составе российского клуба шведский футболист выходил на поле 147 раз. Он забил 43 мяча и сделал 26 результативных передач.

«Краснодар» поблагодарил футболиста за сотрудничество, но пресс-служба не стала называть причину принятия такого решения.

Напомним, что ранее «Краснодар» приостановил контракты восьми иностранных футболистов, среди которых был и Классон.


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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Виктор Классон
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