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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РПЛ планирует отменить обязательное ПЦР-тестирование футболистов

05 Марта 2022 • 12:25 Комментировать

Руководство российской Премьер-лиги планирует отменить обязательное ПЦР-тестирование футболистов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Руководство лиги запланировано отмену ПЦР-тестирования игроков из-за того, что омикрон-штамм коронавируса переносится легче, чем предыдущие вариации вируса.

Сейчас команды вынуждены проводить тестирование футболистов каждую неделю перед очередным туром, однако это создает серьезную финансовую нагрузку на бюджет российских клубов.

Представители клубов между собой договорились об отмене обязательного тестирования, однако требуется официальной одобрение Российского футбольного союза.


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РПЛ коронавирус
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