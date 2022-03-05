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Милонов не боится отъезда легионеров

05 Марта 2022 • 11:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Нижний Новгород
1.40 4.60 9.00
Через 6 ч. 59 мин.

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что лучше российским финансистам инвестировать деньги в детский спорт, чем в дорогостоящих легионеров.

 «Я не имею ничего против иностранцев, но совершенно неправильно — когда все самое лучшее достается не нашим игрокам, а зарубежным.   

Спасибо большое ФИФА, за то, что скоро они избавят нас от обязанности платить легионерам, чьи зарплаты только увеличатся после повышения курса доллара. Пусть они лучше играют у себя с гомосексуалистами и трансгендерами», — цитирует Милонова Sport24.

Напомним, что ранее Милонов жестко раскритиковал УЕФА за решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Депутат назвал людей, принимавших это решение, старыми маразматиками.

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Милонов
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ЦСКА МОСКВА НИЖНИЙ НОВГОРОД
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05.03  19:00 ЦСКА Москва ... Нижний Новгород 1.45 4.60 7.00
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