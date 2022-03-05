Милонов не боится отъезда легионеров

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что лучше российским финансистам инвестировать деньги в детский спорт, чем в дорогостоящих легионеров.

«Я не имею ничего против иностранцев, но совершенно неправильно — когда все самое лучшее достается не нашим игрокам, а зарубежным.

Спасибо большое ФИФА, за то, что скоро они избавят нас от обязанности платить легионерам, чьи зарплаты только увеличатся после повышения курса доллара. Пусть они лучше играют у себя с гомосексуалистами и трансгендерами», — цитирует Милонова Sport24.

Напомним, что ранее Милонов жестко раскритиковал УЕФА за решение перенести финал Лиги чемпионов из Санкт-Петербурга в Париж. Депутат назвал людей, принимавших это решение, старыми маразматиками.