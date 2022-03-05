Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Нижним Новгородом».

«Нужно к каждой игре подходить мобилизованными. Нащупывается сейчас кое-какая игра и её надо ловить и развивать. Пока неизвестно, что с Заболотным. Скорее всего его заменит молодой Яковлев. В начале чемпионата «Нижний Новгород» вообще был неуступчивой командой, они набирали много очков, когда соперники их недооценивали. Потом уже они всё подрастеряли. Но у них боеспособный коллектив со своим подчерком.

У «Нижнего» ограничены резервы, это понятно. Команду в последний момент возглавил Кержаков. Но я не могу сказать, что у ЦСКА большое преимущество перед этим матчем. Как ЦСКА начинал сезон и как играет сейчас, это небо и земля. Сейчас появилось движение, лёгкость. Нет просто набросов на Заболотного. Команда комбинирует с хорошим взаимодействием в центре поля. Временами любо-дорого смотреть.

Но времени ещё прошло мало. Состав собран, но чтобы им сыграться потребуется время. Я говорил, что надо обратить внимание ещё на форварда. И проблема эта возникла, Заболотный получил травму. А так, команда играет хорошо. Но ещё нужно время. Но то, что команда стала играть в атаку и не катать мяч поперёк и назад, это приятно», - сказал Масалитин.