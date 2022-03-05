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Мостовой оценил вклад Ваноли в «Спартак»

05 Марта 2022 • 10:29 Комментировать

Российский экс-футболист Александр Мостовой оценил вклад итальянского специалиста Паоло Ваноли в московский «Спартак». Его слова передает «КП».

По словам Мостового, на данный момент с приходом Ваноли в московском клубе не произошло серьезных изменений. Он добавил, что не является тренером, а также предложил посмотреть на то, как «красно-белые» проведут предстоящую встречу с московским «Динамо».

Говоря об эмоциональном состоянии игроков «Спартака» после исключения из Лиги Европы, Мостовой отметил, что футболистам некогда думать об этом и нужно готовиться к матчам в России.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мостовой Паоло Ваноли
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