Мостовой оценил вклад Ваноли в «Спартак»

Российский экс-футболист Александр Мостовой оценил вклад итальянского специалиста Паоло Ваноли в московский «Спартак». Его слова передает «КП».

По словам Мостового, на данный момент с приходом Ваноли в московском клубе не произошло серьезных изменений. Он добавил, что не является тренером, а также предложил посмотреть на то, как «красно-белые» проведут предстоящую встречу с московским «Динамо».

Говоря об эмоциональном состоянии игроков «Спартака» после исключения из Лиги Европы, Мостовой отметил, что футболистам некогда думать об этом и нужно готовиться к матчам в России.