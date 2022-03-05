Мостовой поделился ожиданиями от предстоящей встречи «Динамо» и «Спартака»

Российский экс-футболист Александр Мостовой рассказал об ожиданиях от встречи московских «Динамо» и «Спартака». Его слова передает «КП».

По словам Мостового, у «красно-белых» есть все шансы на победу над «Динамо», несмотря на то, что в турнирной таблице между командами большой разрыв. Экс-футболист считает, что в прошедшем матче ЦСКА, который закончился поражением «Спартака» со счетом 0:2, «красно-белые» не заслуживали поражения.

Говоря, кто из двух команд выйдет победителем из предстоящего матча, Мостовой предположил, что победа достанется тому, кто первым сможет забить оппоненту.