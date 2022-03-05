Крыховяк намеревается покинуть «Краснодар»

Польский хавбек Гжегож Крыховяк готов покинуть «Краснодар», правда, это, похоже, не связано с политической обстановкой в Восточной Европе - во всяком случае, напрямую не указывается. Как уточнил деловой агент польского игрока, Якуб Квятковский, у Гжегожа есть хорошее предложение, однако от кого, не уточняется.

Нелишним будет напомнить, что трансферное окно уже закрыто, но в нынешней ситуации для игроков, выступающих в России, могут быть сделаны исключения.

- У моего подопечного есть интересное предложение, он хотел бы покинуть «Краснодар», - цитирует слова Квятковского канал Polsat Sport.