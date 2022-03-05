Тиль и Хендрикс не желают возвращаться из аренды в «Спартак»

Принадлежащие «Спартаку» Гус Тиль и Йоррит Хендрикс не желают возвращаться в Москву по истечении срока аренды. Сейчас оба выступают за «Фейеноорд», и в свете последних военно-политических событий вокруг Украины они столкнулись с определенным давлением общественности. Как сообщает De Telegraaf, теперь «Фейеноорд» надеется подписать их бесплатно по истечении срока аренды.

Это станет возможным если ФИФА отреагирует на требования со стороны некоторых ассоциаций и персон освободить принадлежащих российским клубам легионеров от их обязательств перед ними, без всяких последствий для игроков.