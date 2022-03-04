«Монпелье» интересуется Кралом

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий за «Вест Хэм» на правах аренды, может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает FootMercato, в услугах чешского футболиста заинтересован «Монпелье», который попытается заполучить Крала уже в ближайшее время.

23-летний полузащитник сыграл лишь один матч за «Вест Хэм» в нынешнем сезоне, но голевыми действиями не отметился. Аренда Крала в английском клубе истекает летом, в соглашении прописаны условия, в результате выполнения которых «Вест Хэм» должен будет выкупить Алекса. Трансферная стоимость Крала оценивается в восемь миллионов евро.