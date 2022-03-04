Тарханов заявил, что Карпину стоит вернуться в клубный футбол, если ситуация со сборной не решится

Российский футбольный тренер Александр Тарханов поделился мыслями о предстоящем сборе национальной команды и будущем Валерия Карпина. Его слова передает «РБ Спорт».

Сборная России соберется для проведения тренировок в Москве.

Тарханов отметил, что сборная «должна жить», потому что ситуация может измениться в любой момент.

Говоря о том, что ждет наставника сборной России Валерия Карпина. Тарханов предположил, что специалисту стоит вернуться в клубный футбол, если пауза в играх национальной команды затянется.

Напомним, что сборную России отстранили от участия в международных турнирах.