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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «И сборная, и клубы должны играть в футбол. Это отдушина»

04 Марта 2022 • 19:26 Комментировать

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что футбол должен продолжаться. Его слова передает Sport24.

Карпин заявил, что футбол является отдушиной для всех, а значит продолжать играть нужно при любых обстоятельствах. Оптимизм, по словам специалиста, в него внушает надежда.

«Надежда на то, что наконец это закончится. Наступит мир, и не будет никто умирать», - сказал Карпин.

Говоря о том, в какой форме сборная России будет играть в ближайшее время, Карпин заявил, что футболисты могут выходить на поле хоть в манишках, хоть в тренировочных комплектах.

Напомним, что Adidas отказался от сотрудничества с РФС.


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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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