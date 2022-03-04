Карпин: «И сборная, и клубы должны играть в футбол. Это отдушина»

Наставник сборной России Валерий Карпин заявил, что футбол должен продолжаться. Его слова передает Sport24.

Карпин заявил, что футбол является отдушиной для всех, а значит продолжать играть нужно при любых обстоятельствах. Оптимизм, по словам специалиста, в него внушает надежда.

«Надежда на то, что наконец это закончится. Наступит мир, и не будет никто умирать», - сказал Карпин.

Говоря о том, в какой форме сборная России будет играть в ближайшее время, Карпин заявил, что футболисты могут выходить на поле хоть в манишках, хоть в тренировочных комплектах.

Напомним, что Adidas отказался от сотрудничества с РФС.