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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Валерий Непомнящий: Недавняя победа ЦСКА в дерби будет напрочь забыта перед кубковой игрой со «Спартаком» эксклюзив

04 Марта 2022 • 18:16 Комментировать

Футбольный эксперт Валерий Непомнящий поделился мнением о четвертьфинальных парах Кубка России.

- Самая интересная пара четвертьфинала – это ЦСКА – «Спартак». Что думаете о противостоянии?

- Это главное дерби России. Понятно, что ситуация ставит задачи больше перед «Спартаком», который давно без кубковых титулов. Недавняя победа армейцев будет напрочь забыта, потому что каждая встреча этих двух клубов вызывает особый интерес. Если подходить к качеству игры, то ЦСКА был лучше в дерби, но меня смутило то, что он не забил с игры. Поэтому надо смотреть, какая у ЦСКА будет реализация. Будет очень интересный матч во всех смыслах. Вопрос психологии будет стоять перед обеими командами. У ЦСКА новая средняя линия, очень качественная. Интерес будет самым пристальным.

 - В этой паре ЦСКА фаворит или пока ничего не ясно, учитывая, что игра будет в конце апреля?

- В дерби не бывает фаворитов. Всегда может быть все наоборот. Я уверен, что игра будет очень интересной.

- Еще одна пара - «Алания» - «Зенит» и игра пройдет она во Владикавказе. Смогут ли хозяева оказать сопротивление?

- В Кубках всегда есть шансы. Во всем мире это так. «Алания» - вполне играющая команда. Качество игры и ее организация, особенно в атаке, у них хорошее. Даже в РПЛ мало команд так организованы. Не могу сказать, что там какой-то супер класс, но игроки знают, что и как надо делать, они хорошо двигают мяч – это очень интересно. Я сужу об этом не только по Кубку. Я смотрел матчи этого клуба. В ФНЛ по уровню «Алания» превосходит все команды. Хотя и «Балтика» добилась такого же успеха в этом турнире, но качество игры «Алании» удивляет. Но само по себе это не может стать гарантией того, что владикавказцы обыграют «Зенит». Питерский клуб укомплектован так, что и условно вторым составом, это тоже интересная команда. «Зенит» является фаворитом, несмотря на то, что будет играть на выездке при полностью забитых трибунах.  Там очень любят свою команду и приезд «Зенита» станет дополнительной мотивацией для болельщиков.

- В матче «Балтика» - «Динамо» ожидаете борьбу?

- Помню матчи «Балтики» в Калининграде против «Локомотива». Они играли дважды. И я отлично помню, как «Балтика» терзала «Локомотив». Да, она уступила, но играла очень интересно. Так и тут. Конечно, калининградцы будут играть в свой футбол, но против скоростей москвичей им будет сложно. Хотя Игнашевич уже опытный тренер и против высоких скоростей может что-то придумать.

- «Динамо» борется за первое место. Может ли Шварц поберечь кого-то из лидеров, как считаете?

- Это сегодня у них борьба за золото, а через два месяца все может быть иначе.

- В матче «Енисей» - «Рубин» есть интриги?

- Я смотрел матч «Енисея» против «Локомотива» и у меня бежали мурашки. Я думал: кто их них играет в РПЛ, а кто в ФНЛ. Гости уверенно держали счет. Они меня приятно порадовали. Но «Рубин» сейчас – мало предсказуемая команда. Я похвалил «Енисей», но все равно считаю, что казанцы, играющие в РПЛ, имеют качественный уровень игроков. Уверен, что Леониду Слуцкому удастся привести команду в порядок к этому времени. Поэтому фаворитом считаю «Рубин».

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва ЦСКА Москва Валерий Непомнящий
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