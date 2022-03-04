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Португальский полузащитник «Уфы» Родригес прокомментировал свой переход в команду

04 Марта 2022 • 16:27 Комментировать

Португальский футболист Тьяго Родригес прокомментировал свой переезд в Россию из Саудовской Аравии. Слова полузащитника приводит пресс-служба клуба.

По словам Родригеса, После того как он расторг контракт с саудовским клубом и получил предложение из «Уфы», он не раздумывая на него согласился. Игрока привлекло то, что уфимцы играют в высшем российском дивизионе.

Он отметил, что что перед переездом он посоветовался с несколькими футболистами, которые играют или раньше играли в России.

Родригес добавил, что звание первого португальца в «Уфе» накладывает на него дополнительную ответственность.


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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Тьяго Родригес
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