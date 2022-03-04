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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Маньяков: Есть большая вероятность, что скоро все легионеры уедут из России

04 Марта 2022 • 14:46 Комментировать

Глава известного агентства FM Sports Agency Александр Маньяков высказался по поводу возможного отъезда всех легионеров из российского чемпионата.

Маньяков сказал «РБ-Спорт», что сейчас действительно есть большая вероятность того, что скоро все иностранные футболисты покинут Россию. Александр отметил, что некоторые тренеры и игроки, включая Сандро Шварца из «Динамо» и Паоло Ваноли из «Спартака», пока никуда не уехали и это важно. Маньяков добавил, что сейчас всё зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине.

Напомним, что из России уехало уже больше 30 иностранных футболистов и тренеров.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Александр Маньяков
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