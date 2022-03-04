Маньяков: Есть большая вероятность, что скоро все легионеры уедут из России

Глава известного агентства FM Sports Agency Александр Маньяков высказался по поводу возможного отъезда всех легионеров из российского чемпионата.

Маньяков сказал «РБ-Спорт», что сейчас действительно есть большая вероятность того, что скоро все иностранные футболисты покинут Россию. Александр отметил, что некоторые тренеры и игроки, включая Сандро Шварца из «Динамо» и Паоло Ваноли из «Спартака», пока никуда не уехали и это важно. Маньяков добавил, что сейчас всё зависит от того, как будет развиваться ситуация на Украине.

Напомним, что из России уехало уже больше 30 иностранных футболистов и тренеров.