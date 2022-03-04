Агент Шпинев: Гисдоль поступил как подонок

Агент Вадим Шпинев жёстко раскритиковал немецкого тренера Маркуса Гисдоля, который без предупреждения покинул московский «Локомотив».

Шпинев сказал «РБ-Спорт», что немецкий специалист должен был обязательно переговорить с руководством «железнодорожников» и спокойно объяснить им свою позицию. Агент отметил, что Гисдоль поступил как подонок и подставил не только команду, но и своих соотечественников, которые его привели в «Локомотив».

Напомним, что Маркус Гисдоль недавно покинул российскую команду из-за ситуации на Украине.