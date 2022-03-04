Хохлов ждёт предложения от клубов РПЛ

Экс-наставник «Ротора» Дмитрий Хохлов рассказал журналистам, что готов возглавить одну из команд Российской Премьер-лиги.

Хохлов сказал Rusfootball.info, что он готов рассмотреть предложения от клубов из элитного дивизиона. Экс-рулевой «Динамо» и «Ротора» отметил, что российские тренеры должны возглавить наши команды, так как мы уже увидели ситуацию, когда зарубежные специалисты готовят футболистов, а потом неожиданно уезжают.

Напомним, что недавно из-за ситуации на Украине без тренеров остались московский «Локомотив» и «Краснодар».