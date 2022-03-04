Гришин считает, что Чалов бы сейчас очень пригодился ЦСКА

Экс-игрок столичного ЦСКА Александр Гришин высказался по поводу игры нападающего «Базеля» Фёдора Чалова.

Гришин сказал «РБ-Спорт», что рано делать выводы после нескольких удачных матчей Чалова, но здорово, что Фёдор снова начал забивать. Экс-игрок отметил, что сейчас Чалов точно бы очень пригодился «армейцам», так как после травмы Заболотного у московской команды из чистых форвардов остался только молодой Яковлев.

Напомним, что Фёдор Чалов будет выступать в «Базеле» до конца этого сезона на правах арендного соглашения. Опции выкупа у швейцарской команды нет.