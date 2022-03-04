Кавазашвили: Убегают тренеры и легионеры? Да и пошли они все

Экс-голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили жёстко высказался по поводу отъезда легионеров из российских клубов.

Кавазашвили сказал Sport24, что крысы просто бегут с корабля, а нам тут таких профессионалов не надо. Экс-вратарь отметил, что все эти легионеры и тренеры, которые убегают, могут пойти на *** [половой орган]. Эксперт добавил, что для российского футбола это будет только лучше, ведь наши футболисты начнут получать больше игрового времени, да и сборная станет сильнее.

Напомним, что иностранные тренеры и футболисты покидают российские команды из-за ситуации на Украине.