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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Шпинев считает, что российский футбол возвращается в 90-е

04 Марта 2022 • 11:28 Комментировать

Известный футбольный агент Вадим Шпинев высказался о том, что многие иностранные футболисты могут в ближайшее время покинуть российский чемпионат.

Шпинев сказал «РБ-Спорт», что постепенно российский футбол возвращается к истокам, ведь сейчас будут очень востребованы отечественные игроки и свои воспитанники. Агент отметил, что российский футбол возвращается в 90-е, но будем верить, что плюсов в этой ситуации всё же будет больше, чем минусов.

Напомним, что некоторые иностранные футболисты и тренеры уже покинули российские команды из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Вадим Шпинев
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