Агент Шпинев считает, что российский футбол возвращается в 90-е

Известный футбольный агент Вадим Шпинев высказался о том, что многие иностранные футболисты могут в ближайшее время покинуть российский чемпионат.

Шпинев сказал «РБ-Спорт», что постепенно российский футбол возвращается к истокам, ведь сейчас будут очень востребованы отечественные игроки и свои воспитанники. Агент отметил, что российский футбол возвращается в 90-е, но будем верить, что плюсов в этой ситуации всё же будет больше, чем минусов.

Напомним, что некоторые иностранные футболисты и тренеры уже покинули российские команды из-за ситуации на Украине.