Пресс-атташе «Спартака»: У нас нет игрока наподобие Крыховяка, который будет подбивать остальных

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал журналистам, что в московской команде нет игрока, который бы подбивал остальных разорвать контракт с «красно-белыми».

Зеленов сказал «РБ-Спорт», что игроки постоянно общаются между собой внутри команды, но никто из легионеров уходить из «Спартака» пока не собирается. Пресс-атташе добавил, что в московской команде нет игрока наподобие Крыховяка, который стал бы подбивать остальных, как это произошло в «Краснодаре».

Зеленов добавил, что все иностранные игроки и тренеры готовы выполнять свою работу.