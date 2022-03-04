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Пресс-атташе «Спартака»: У нас нет игрока наподобие Крыховяка, который будет подбивать остальных

04 Марта 2022 • 09:34 Комментировать

Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал журналистам, что в московской команде нет игрока, который бы подбивал остальных разорвать контракт с «красно-белыми».

Зеленов сказал «РБ-Спорт», что игроки постоянно общаются между собой внутри команды, но никто из легионеров уходить из «Спартака» пока не собирается. Пресс-атташе добавил, что в московской команде нет игрока наподобие Крыховяка, который стал бы подбивать остальных, как это произошло в «Краснодаре».

Зеленов добавил, что все иностранные игроки и тренеры готовы выполнять свою работу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Гжегож Крыховяк Дмитрий Зеленов
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