Паршивлюк рассказал о жёстких тренировочных сборах Сандро Шварца

Российский защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк рассказал журналистам о том, как немецкий тренер «сине-белых» Сандро Шварц проводит тренировочные сборы.

Паршивлюк сказал «Спорт-Экспрессу», что немецкий специалист на сборах внимательно следит за всеми и, если ему что-то не нравится, то он обязательно скажет об этом. Сергей отметил, что динамовцы уже привыкли к жёстким тренировкам Шварца, но это стоит того, ведь подобная подготовка даёт результат.

Напомним, что футболисты «Динамо» на данный момент занимают вторую строчку в РПЛ и всего лишь на два очка отстают от «Зенита».