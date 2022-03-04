Семак высказался по поводу слухов о возможном уходе Ловрена

Наставник «Зенита» Сергей Семак поделился с журналистами своим мнением по поводу слухов о том, что хорватский защитник Деян Ловрен может покинуть питерскую команду из-за ситуации на Украине.

Как приводит слова Семака «Спорт-Экспресс», на сегодняшний день никаких разговоров о возможном уходе Ловрена не ведётся. Тренер «Зенита» отметил, что хорватский футболист продолжает восстанавливаться после повреждения у себя на родине. Семак добавил, что представители клуба всё время на связи с Деяном.

Напомним, что в этом сезоне Деян Ловрен провёл в российском чемпионате 14 поединков, в которых получил две жёлтые карточки.