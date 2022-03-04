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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

РПЛ могут завершить в апреле

04 Марта 2022 • 08:29 Комментировать

Чемпионат России по футбола из-за ситуации с легионерами может завершиться на месяц раньше.

Как сообщает «РБ-Спорт», руководители лиги намерены рассмотреть вариант, при котором чемпионат будет завершён не в мае, как это предполагалось изначально, а в конце апреля. Команды РПЛ уже обсуждают возможные переносы последних трёх туров на более ранний срок. Подобное решение позволит клубам немного сократить потери из-за возможного ухода иностранных футболистов.

Напомним, что из-за ситуации на Украине некоторые иностранные тренеры и игроки уже покинули Россию.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига
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