РПЛ могут завершить в апреле

Чемпионат России по футбола из-за ситуации с легионерами может завершиться на месяц раньше.

Как сообщает «РБ-Спорт», руководители лиги намерены рассмотреть вариант, при котором чемпионат будет завершён не в мае, как это предполагалось изначально, а в конце апреля. Команды РПЛ уже обсуждают возможные переносы последних трёх туров на более ранний срок. Подобное решение позволит клубам немного сократить потери из-за возможного ухода иностранных футболистов.

Напомним, что из-за ситуации на Украине некоторые иностранные тренеры и игроки уже покинули Россию.