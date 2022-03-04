Бека-Бека не намерен покидать «Локомотив»

Молодой французский полузащитник «Локомотива» Алексис Бека-Бека не намерен в ближайшее время покидать московскую команду.

По информации Sport24, 20-летний французский футболист останется в Москве и точно не покинет «железнодорожников» до конца этого сезона. Напомним, что действующее соглашение Алексиса со столичным клубом рассчитано до лета 2026 года.

В этом сезоне Алексис Бека-Бека провёл в российском чемпионате десять поединков, в которых сделал две результативные передачи и получил четыре жёлтые карточки.