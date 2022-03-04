Дюпин: Решение ФИФА и УЕФА расстроило, ведь я только начал вызываться в сборную

Российский голкипер казанского «Рубина» Юрий Дюпин поделился с журналистами своим мнением по поводу решения ФИФА и УЕФА отстранить российские команды от международных матчей.

Дюпин сказал ТАСС, что ему очень обидно из-за этого решения, ведь его только недавно начали вызывать в национальную команду. Голкипер надеется, что скоро вся эта ситуация разрешится, ведь спорт должен быть вне политики.

Напомним, что Юрий Дюпин несколько раз попадал в расширенный состав сборной России по футболу, которая была отстранена от матчей и не сможет побороться в стыках за право сыграть на чемпионате мира в Катаре.