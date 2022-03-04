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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полярус покинул «Ахмат»

04 Марта 2022 • 00:44 Комментировать

29-летний украинский полузащитник Артём Полярус покинул «Ахмат».

Как сообщает пресс-служба грозненского клуба, футболист инициировал разрыв контракта по семейным обстоятельствам.

«Мы благодарим Артёма за совместную работу в клубе и желаем удачи в карьере», - говорится в заявлении «Ахмата».

В нынешнем сезоне украинец сыграл тринадцать матчей за грозненцев во всех турнирах и отметился двумя забитыми голами. Контракт Поляруса с «Ахматом» был рассчитан до 30 июня 2023 года. Предыдущим клубом полузащитника в России были подмосковные «Химки», которые он покинул в октябре 2020-го года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ахмат Артём Полярус
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