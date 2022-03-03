Роскомнадзор требует разблокировать YouTube-канал ЦСКА

Представители Роскомнадзора обратились в Google с требованием о разблокировке YouTube-канала московского ЦСКА. Об этом сказано в сообщении ведомства.

По заявлению Роскомнадзора, блокировка канала нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Отмечается также, что данные действия направлены не против политиков или СМИ, а против «всего российского».

В Роскомнадзоре добавили, что с 2020 года ведомство зафиксировало 47 случаев блокировки российских YouTube-каналов.

Напомним, что ЦСКА попал в список санкций из-за связи с банком ВТБ.