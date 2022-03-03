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В «Локомотиве» прокомментировали ситуацию с легионерами клуба

03 Марта 2022 • 18:23 Комментировать

Представители московского «Локомотива» прокомментировали текущую ситуацию с легионерами клуба. Напомним, что из некоторых команд иностранные игроки уходят из-за ситуации на территории Украины.

Тим Едвай и Мацей Рыбус остаются в команде и продолжают работать. В пресс-службе московского клуба рассказали журналистам портала Sport24 о том, что иностранцы занимались по индивидуальной программе во время последней тренировки.

Напомним, что ранее железнодорожников покинул главный тренер Маркус Гисдоль. Немецкий специалист принял решение расторгнуть контракт с клубом и уехать из России.


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Локомотив Москва РПЛ
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