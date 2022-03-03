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«Краснодар» приостановил контракты восьми иностранных футболистов

03 Марта 2022 • 17:53 Комментировать

«Краснодар» по просьбе футболистов приостановил восемь контрактов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба.

О приостановке контрактов попросили Вандерсон Масиэл, Кайо, Эрик Ботхейм, Кристиан Рамирес, Хуниор Алонсо, Джон Кордоба, Виктор Классон и Реми Кабелла.

В заявлении «Краснодара» сказано, что все эти футболисты покинут расположение команды и продолжат индивидуальные тренировки. Контракты игроков все еще будут действительны.

Ранее сообщалось, что «быков» оставил главный тренер Даниэль Фарке. Это решение специалист принял из-за ситуации на территории Украины.

Временно возглавляет «Краснодар» Алексей Антонюк.


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Краснодар РПЛ
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