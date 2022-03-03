Салихова призвала болельщиков вернуться на стадионы, а власть пересмотреть закон о Fan ID

Жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова обратилась к болельщикам и властям. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Салихова отметила, что долгое время «красно-белые» играли при пустых трибунах из-за коронавируса и сейчас ей не хочется видеть «пустые кресла» вместо болельщиков. Она призвала фанатов вернуться на трибуны и выразила надежду на то, власти прислушаются к их мнению.

Футбольных чиновников Салихова попросила пересмотреть закон о Fan ID.

Она также выступила против расширения российской Премьер-лиги до 18 команд, потому что, по ее словам, уже сейчас в высшем дивизионе есть клубы, которые еле доигрывают сезон из-за проблем с финансами.