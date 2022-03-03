Никто из легионеров «Спартака» не собирается покидать команду

Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о том, какая обстановка в клубе в последние дни. Напомним, что после начала спецоперации на территории Украины и введения санкций их российских команд начали уходить иностранцы.

По словам Зеленова, на данный момент ни один игрок московского клуба не собирается покидать команду. В разговоре с «РБ Спорт» пресс-секретарь добавил, что все обязательства по контрактам перед игроками будут исполнены.

Зеленов отметил, что владелец команды Леонид Федун, который, по слухам, потерял много денег после введения санкций, заверил, что игрокам не о чем переживать.