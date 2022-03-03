Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Никто из легионеров «Спартака» не собирается покидать команду

03 Марта 2022 • 16:59 Комментировать
Пресс-атташе московского «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о том, какая обстановка в клубе в последние дни. Напомним, что после начала спецоперации на территории Украины и введения санкций их российских команд начали уходить иностранцы.

По словам Зеленова, на данный момент ни один игрок московского клуба не собирается покидать команду. В разговоре с «РБ Спорт» пресс-секретарь добавил, что все обязательства по контрактам перед игроками будут исполнены.

Зеленов отметил, что владелец команды Леонид Федун, который, по слухам, потерял много денег после введения санкций, заверил, что игрокам не о чем переживать.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Дмитрий Зеленов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
17:31 · Россия. Премьер-лига
Салихова призвала болельщиков вернуться на стадионы, а власть пересмотреть закон о Fan ID
16:59 · Россия. Премьер-лига
Никто из легионеров «Спартака» не собирается покидать команду
16:42 · Россия. Премьер-лига
Вендел поделился мнением о чемпионате России
16:20 · Россия. Премьер-лига
Быщовец высказался об уходе легионеров из российского футбола
13:59 · Россия. Премьер-лига
Президента «Урала» дисквалифицировали на три матча за оскорбление судьи
13:37 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ просят открыть трансферное окно из-за отъезда легионеров
13:31 · Россия. Премьер-лига
ФИФА и УЕФА планируют разрешить легионерам разрывать контракты с клубами РПЛ
13:14 · Россия. Премьер-лига
Ловрен в ближайшее время присоединится к «Зениту»
13:06 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» надеются, что все легионеры останутся в команде до конца сезона
12:57 · Россия. Премьер-лига
На дерби между «Динамо» и «Спартаком» не будет ограничений по количеству зрителей
12:10 · Россия. Премьер-лига
Матч между «Зенитом» и «Уфой» перенесён на 7 марта
11:25 · Россия. Премьер-лига
Легионеры не планируют уходить из «Химок»
11:18 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Ловрен никуда не уходит»
11:15 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Чем меньше легионеров в нашем футболе, тем быстрее в перспективе заиграют наши клубы»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Экс-игрок «Локомотива» Перегонцев поддержал назначение Лоськова
Все новости
Рекомендуем