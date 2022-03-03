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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Вендел поделился мнением о чемпионате России

03 Марта 2022 • 16:42 Комментировать

Бразильский игрок «Зенита» Вендел поделился мнением о чемпионате России. Слова полузащитника передает пресс-служба клуба.

Вендел отметил, что он не переживает из-за положения питерского клуба в турнирной таблице, но отрыв в два очка от ближайшего преследователя напоминает ему о том, как сложно взять чемпионство в России.

Футболист добавил, что его мнение о российской Премьер-лиге поменялось, поскольку он понял, что это очень конкурентный турнир.

Также, по словам Вендела, в России его удивили болельщики и то, как они поддерживают свои команды.

«Это просто фантастика», - сказал футболист.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Вендел РПЛ
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