Бразильский игрок «Зенита» Вендел поделился мнением о чемпионате России. Слова полузащитника передает пресс-служба клуба.

Вендел отметил, что он не переживает из-за положения питерского клуба в турнирной таблице, но отрыв в два очка от ближайшего преследователя напоминает ему о том, как сложно взять чемпионство в России.

Футболист добавил, что его мнение о российской Премьер-лиге поменялось, поскольку он понял, что это очень конкурентный турнир.

Также, по словам Вендела, в России его удивили болельщики и то, как они поддерживают свои команды.

«Это просто фантастика», - сказал футболист.