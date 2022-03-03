Быщовец высказался об уходе легионеров из российского футбола

Экс-наставник сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением об уходе иностранных футболистов из российских клубов. Его слова передает «РБ Спорт».

По мнению специалиста, сейчас в России есть все необходимые условия для того, чтобы продолжать регулярный чемпионат. Решение об отъезде из страны легионеры будут принимать исходя из своих принципов, считает Бышовец.

Он добавил, что футболисты должны иметь предложения от других команд перед тем, как покидать какой-либо клуб.

Бышовец также подметил, что российские клубы ничего не потеряют с уходом иностранных тренеров, а их место могут занять российские специалисты.