Президента «Урала» дисквалифицировали на три матча за оскорбление судьи

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов был оштрафован и дисквалифицирован за оскорбление арбитра после матча с «Нижним Новгородом».

По информации «Спорт-Экспресса», руководитель «шмелей» после матча оскорблял судью Василия Казарцева. За это Иванов был оштрафован на 200 тысяч рублей и дисквалифицирован на три матча РПЛ. Стоит отметить, что функционер пропустит только один поединок, а ещё на две встречи Иванов получил условную дисквалификацию.

Напомним, что «Урал» минимально уступил «Нижнему Новгороду» со счётом 0:1. Василий Казарцев по ходу матча удалил двух игроков екатеринбургского клуба.