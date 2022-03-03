Клубы РПЛ просят открыть трансферное окно из-за отъезда легионеров

Руководители клубов Российской Премьер-лиги просят РФС открыть трансферное окно в связи с возможным уходом легионеров.

По информации «Спорт-Экспресса», представители российских клубов просят открыть трансферное окно для внутренних переходов между РПЛ, ФНЛ и ФНЛ-2. Руководители многих команд обеспокоены возможным отъездом иностранных игроков, без которых серьёзно сократится обойма футболистов.

Напомним, что ФИФА и УЕФА планируют в ближайшее время разрешить легионерам в одностороннем порядке разрывать контракты с российскими командами.