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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ФИФА и УЕФА планируют разрешить легионерам разрывать контракты с клубами РПЛ

03 Марта 2022 • 13:31 Комментировать

Руководители ФИФА и УЕФА хотят в ближайшее время разрешить иностранным игрокам в одностороннем порядке разрывать контракты с российскими клубами.

По информации Jutarnij List, подобное решение представители футбольных организаций планируют официально принять в ближайшую неделю. Иностранные игроки смогут разрывать действующие соглашения с клубами из РПЛ без каких-либо последующих наказаний.

Напомним, что некоторые иностранные тренеры и футболисты уже покинули российские команды из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Российская Премьер-Лига УЕФА
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