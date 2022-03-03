ФИФА и УЕФА планируют разрешить легионерам разрывать контракты с клубами РПЛ

Руководители ФИФА и УЕФА хотят в ближайшее время разрешить иностранным игрокам в одностороннем порядке разрывать контракты с российскими клубами.

По информации Jutarnij List, подобное решение представители футбольных организаций планируют официально принять в ближайшую неделю. Иностранные игроки смогут разрывать действующие соглашения с клубами из РПЛ без каких-либо последующих наказаний.

Напомним, что некоторые иностранные тренеры и футболисты уже покинули российские команды из-за ситуации на Украине.