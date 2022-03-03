Ловрен в ближайшее время присоединится к «Зениту»

Опытный хорватский защитник «Зенита» Деян Ловрен почти восстановился после травмы и в скором времени присоединится к питерской команде.

Гендиректор «Зенита» Александр Медведев сказал «Спорт-Экспрессу», что 32-летний хорватский футболист, несмотря на все слухи в прессе, не собирается разрывать контракт с питерским клубом. Медведев отметил, что у Деяна эта новость вызвала такое же возмущение, как и у болельщиков «Зенита». Функционер добавил, что хорват сейчас находится на родине, где восстанавливается после травмы голеностопа, но в ближайшее время он вернётся в строй.

Напомним, что в этом сезоне Деян Ловрен провёл в российском чемпионате 14 матчей.