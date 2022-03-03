В «Зените» надеются, что все легионеры останутся в команде до конца сезона

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал журналистам о ситуации с легионерами в питерской команде.

Медведев сказал «Спорт-Экспрессу», что руководители «Зенита» находятся в постоянном контакте с футболистами, которые, конечно же, обеспокоены ситуацией. Функционер отметил, что иностранные игроки пока не делали и не делают никаких заявлений об уходе. Гендиректор «Зенита» очень надеется, что так и будет до конца сезона.

Напомним, что некоторые иностранные тренеры и футболисты разрывают контракт с российскими командами из-за ситуации на Украине.