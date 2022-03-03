Матч между «Зенитом» и «Уфой» перенесён на 7 марта

Поединок 20-го тура российского чемпионата между питерским «Зенитом» и «Уфой» перенесён с шестого на седьмое марта.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, встречу между действующими чемпионами России и уфимской командой была перенесена на седьмое марта в связи с тем, что на шестое марта в Санкт-Петербурге запланированы массовые мероприятия. Время начала поединка осталось неизменным. «Зенит» и «Уфа» сыграют седьмого марта в 16.30 по московскому времени.

Напомним, что «Зенит» на данный момент лидирует в турнирной таблице. Клуб из Башкортостана занимает предпоследнюю 15-ю строчку.