Легионеры не планируют уходить из «Химок»

Один из руководителей «Химок» Роман Терюшков рассказал журналистам о том, собираются ли иностранные футболисты в ближайшее время уходить из подмосковной команды из-за ситуации на Украине.

Терюшков сказал «РБ-Спорт», что пока никто из иностранных игроков не обращался в клуб по поводу разрыва контракта. Функционер отметил, что легионеры не собираются уходить из подмосковной команды, так что с этим у «Химок» всё нормально.

Напомним, что из-за ситуации на Украине многие иностранные футболисты и тренеры разрывают контракты с российскими командами.