Медведев: «Ловрен никуда не уходит»

Генеральный директор санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с Деяном Ловреном. Руководитель заявил, что хорватский защитник не собирается разрывать контракт с клубом.

«Я общаюсь с Деяном. Он подтверждает, что информация о желании разорвать контракт — чушь и провокация», — приводит слова Медведева «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Ловрен провел 14 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Хорват является чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе «Ливерпуля».

Напомним, что ранее, из-за политической ситуации, команду покинул украинский защитник Ярослав Ракицкий.