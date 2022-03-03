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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили: «Чем меньше легионеров в нашем футболе, тем быстрее в перспективе заиграют наши клубы»

03 Марта 2022 • 11:15 Комментировать

Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о ситуации с отъездом легионеров из РПЛ.

«Я всё время говорил, что чем меньше легионеров в нашем футболе, тем быстрее в перспективе заиграют наши клубы. Тем лучше заиграют, тем быстрее воспитаем своих футболистов для того, чтобы они играли в национальной команде России и не позорились на крупных международных соревнованиях», – сказал Кавазашвили в интервью «Rusfootball».

По его мнению, надо принять закон о легионерах, чтобы их было не более трёх, но только если это футболисты высокого уровня. Воспитание собственной молодёжи является главной задачей в текущей ситуации, считает Кавазашвили.  

Напомним, что из-за ситуации на Украине, Россию массово начали покидать иностранные тренеры и футболисты.  

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Евро-Футбол.Ру,
Анзор Кавазашвили РПЛ
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