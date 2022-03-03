Кавазашвили: «Чем меньше легионеров в нашем футболе, тем быстрее в перспективе заиграют наши клубы»

Экс-вратарь "Спартака" Анзор Кавазашвили поделился мнением о ситуации с отъездом легионеров из РПЛ.

«Я всё время говорил, что чем меньше легионеров в нашем футболе, тем быстрее в перспективе заиграют наши клубы. Тем лучше заиграют, тем быстрее воспитаем своих футболистов для того, чтобы они играли в национальной команде России и не позорились на крупных международных соревнованиях», – сказал Кавазашвили в интервью «Rusfootball».

По его мнению, надо принять закон о легионерах, чтобы их было не более трёх, но только если это футболисты высокого уровня. Воспитание собственной молодёжи является главной задачей в текущей ситуации, считает Кавазашвили.

Напомним, что из-за ситуации на Украине, Россию массово начали покидать иностранные тренеры и футболисты.