Экс-игрок «Локомотива» Перегонцев поддержал назначение Лоськова

Бывший игрок и тренер «Локомотива» Владимир Перегонцев рассказал журналистам о том, что думает по поводу назначения Дмитрия Лоськова, который стал исполняющим обязанности главного тренера «железнодорожников».

Перегонцев сказал Sport24, что он полностью поддерживает назначение Лоськова, который должен хорошо сработаться с Комппером. Экс-игрок также похвалил руководителей «Локомотива», которые стараются оперативно решить проблемы, которые от них никак не зависят.

Напомним, что Лоськов заменил немецкого тренера Маркуса Гисдоля, который покинул «Локомотив» из-за ситуации на Украине.