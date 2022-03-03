Жиго останется в «Спартаке» до конца сезона

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго заявил журналистам, что не собирается покидать московскую команду до окончания этого сезона.

Француз сказал «Спорт-Экспрессу», что готов продолжить выступать за «красно-белых» и планирует доработать свой контракт до конца сезона. Напомним, что летом Самуэль Жиго перейдёт во французский клуб «Марсель».

В этом сезоне 28-летний Самуэль Жиго провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.