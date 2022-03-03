Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Жиго останется в «Спартаке» до конца сезона

03 Марта 2022 • 08:52 Комментировать

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго заявил журналистам, что не собирается покидать московскую команду до окончания этого сезона.

Француз сказал «Спорт-Экспрессу», что готов продолжить выступать за «красно-белых» и планирует доработать свой контракт до конца сезона. Напомним, что летом Самуэль Жиго перейдёт во французский клуб «Марсель».

В этом сезоне 28-летний Самуэль Жиго провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» 17 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и одним ассистом.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Российская Премьер-Лига Самуэль Жиго
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии временно отключены.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
09:49 · Кубок России
Где смотреть матч Кубка России «Зенит» — «КАМАЗ»
08:56 · Кубок России
Экс-игрок ЦСКА назвал футболистов «Сочи» «деревянными солдатиками»
08:52 · Россия. Премьер-лига
Жиго останется в «Спартаке» до конца сезона
08:47 · Россия. Премьер-лига
Евсеев порадовался за Лоськова, которого назначили и.о. главного тренера «Локомотива»
08:39 · Кубок России
Пресняков высказался о победе «Спартака» над «Кубанью»
05:30 · Россия. Премьер-лига
Бывший защитник «Ахмата» вернулся в родную Бразилию
01:10 · Кубок России
Самедов вдохновляет «Спартак» на победу в Кубке России
02 Марта
23:42 · Кубок России
Николсон не собирается уходить из «Спартака»
23:30 · Россия. Премьер-лига
Кофрие: «Я остаюсь в «Спартаке»
23:11 · Кубок России
Ваноли порадовался за фанатов «Спартака»
22:43 · Кубок России
Ваноли: «Мы остаемся в России и считаем, что футбол несёт посыл к миру»
21:48 · Кубок России
Федотов – о поражении от ЦСКА: «Ребята сражались до конца»
21:26 · Россия. ФНЛ
«Акрон» объявил об уходе всех иностранных сотрудников
20:43 · Россия. Премьер-лига
Лоськов назначен исполняющим обязанности главного тренера «Локомотива»
20:12 · Кубок России
Скопинцев – о победе над «Нижним Новгородом»: «На замену вышли футболисты, усилившие игру»
Все новости
Рекомендуем