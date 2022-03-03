Евсеев порадовался за Лоськова, которого назначили и.о. главного тренера «Локомотива»

Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев в своём «Инстаграме» порадовался за своего бывшего одноклубника Дмитрия Лоськова, который был назначен исполняющим обязанности главного тренера московского «Локомотива».

Евсеев написал, что при всех сложностях и условностях он очень рад за Лоськова. Тренер «Шинника» также пожелал своему коллеге удачи на тренерском мостике «железнодорожников».

Напомним, что Лоськов заменил немецкого специалиста Маркуса Гисдоля, который покинул пост главного тренера «Локомотива» из-за ситуации на Украине.